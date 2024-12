E.ON Energie Romania linisteste clientii: obligatiile in relatia cu clientii nu se modifica

E.ON Energie Romania a transmis ca isi mentine angajamentele asumate si respecta toate conditiile prevazute in contractele incheiate cu clientii, acestia nefiind afectati in vreun fel de posibila schimbare a actionarului majoritar.Declaratia a fost facuta in contextul intentiei companiei maghiare MVM de a achizitiona 68% din actiunile companiei germane E.ON detinute la E.ON Energie Romania. Tranzactia are nevoie insa si de acordul statului roman.E.ON mai transmite ca, in cazul in care s eva ... citește toată știrea