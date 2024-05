"EAGLE SPEARHEAD" a reunit 300 de militari NATO in apropierea Sibiului

300 de militari NATO s-au antrenat in lupta blindata (de mare intensitate) intr-un mediu digitalizat, in cadrul Exercitiului EAGLE SPEARHEAD, desfasurat la Cincu. Acest exercitiu de infanterie, predominant mecanizat, a implicat sase natiuni aliate: unitati franceze, belgiene si luxemburgheze ale Grupului de lupta al fortelor terestre de avans, dislocate in Romania, detasamente poloneze si portugheze de la Cartierul General Brigada Multinationala Sud-Est: HQ MN BDE SE si fortele militare romane. ... citește toată știrea