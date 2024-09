Echinoctiul de toamna, vazut de pe Varful Moldoveanu. Cand putem pleca in drumetie

Duminica, 22 septembrie are loc Echinoctiul de toamna, fenomenul astronomic cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant.Dupa aceasta data, durata zilelor va continua sa scada, iar cea a noptilor sa creasca, pana in 21/22 decembrie, cand va avea loc momentul solstitiului de iarna.Pentru a marca acest eveniment, Programul Anii Drumetiei organizeaza o excursie pe Varful Moldoveanu, de sambata, 21 septembrie, pana duminica, 22 septembrie."Draga drumet, alatura-te unei experiente ... citește toată știrea