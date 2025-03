Echipa din Sibiu, Nitro Explorers, va reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Robotica din Texas

O echipa de tineri pasionati de robotica din Sibiu va reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Robotica First Lego League-Submerged, ce va avea loc in perioada 15-19 aprilie 2025 la Houston, Texas. Echipa Nitro Explorers, antrenata de Stiintescu Hub, a obtinut recent locul intai in cadrul competitiei nationale FIRST LEGO League Romania, competitie destinata copiilor talentati in domeniul roboticii.Echipa Nitro Explorers este formata din patru copii cu varste intre 6 si 8 ani: Calin Sabina ... citește toată știrea