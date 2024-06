Echipa FDGR, pozitia 2 pe buletinele de vot. Duminica alegeti viitorul orasului nostru!

Votul dumneavoastra exprimat duminica, in cadrul alegerilor locale din anul 2024, va stabili directia pe care orasul nostru o va urma in urmatorii 4 ani. De-a lungul acestei campanii electorale, echipa FDGR a prezentat sibienilor realizarile administratiei condusa de Astrid Fodor in domeniile vitale pentru dezvoltarea acestui frumos oras, educatie, infrastructura si mobilitate, digitalizare si agrement. "In toti acesti ani, impreuna cu echipa din Primarie si consilierii locali FDGR am muncit si ... citește toată știrea