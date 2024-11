Echipa liberala pentru Parlament este garantia dezvoltarii judetului Sibiu

Echipa liberala pentru Parlament este garantia dezvoltarii judetului SibiuJudetul nostru este in topul national la investitii si la calitatea vietii. Aproape 3 miliarde de lei au fost investite in judet, de echipa liberala din Sibiu, in ultimii patru ani. Continuam sa facem drumuri, modernizam scoli si spitale, extindem utilitatile intr-un ritm accelerat daca oferim primarilor si Consiliului Judetean sprijinul necesar la Bucuresti.Trimitem cat mai multi liberali sibieni ... citește toată știrea