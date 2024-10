Echipamente de peste 9 milioane de lei, pentru Terapia Intensiva Neonatala a Spitalului Judetean

Sectia ATI pentru Nou-Nascuti din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu va fi dotata cu echipamente si aparatura, in urma contractelor semnate de Consiliul Judetean Sibiu pentru achizitionarea acestora.Achizitia a fost impartita in zece loturi, opt dintre acestea fiind deja atribuite catre asocieri de firme si operatori economici individuali. Valoarea celor opt contracte este de 9,49 milioane de lei, iar livrarea echipamentelor se va realiza in termen de patru luni."Datorita ... citește toată știrea