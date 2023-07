S-a incheiat cea de-a 30-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu. Inceputa in 23 iunie, editia aniversara a cuprins 825 de propuneri in program, mai mult de 5000 de participanti care au sosit la Sibiu din 81 de tari si au luat parte la evenimente sustinute in peste 81 de spatii. Tema acestei editii a fost Miracol, iar hashtagurile oficiale #ParteDinMiracol si #FITS30!Miracolul a cuprins in cele zece zile intregul oras, imprejurimile sale si mediul online, iar bucuria ... citeste toata stirea