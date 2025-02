Efectul "Paracetamol Challenge" de pe TikTok, la Sibiu. Cate cazuri s-au inregistrat

Institutiile medicale din Sibiu au transmis ca sunt in alerta dupa aparitia noii provocari periculoase de pe TikTok, in care adolescentii sunt incurajati sa inghita cantitati mari de paracetamol, o provocare ce a dus la tragedia unui copil de 11 ani din Statele Unite, care si-a pierdut viata.Desi aceasta "provocare" a ajuns in atentia autoritatilor, pana in acest moment, Sibiul nu a inregistrat astfel de cazuri. Reprezentantii Spitalului de Pediatrie din Sibiu au confirmat: "Nu avem astfel de ... citește toată știrea