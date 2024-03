Elena Streza, localnica din Scoreiu care a pasit in al doilea secol de viata...

Unul dintre cei mai in varsta cetateni ai judetului, Elena Streza, locuieste in satul Scoreiu, iar sambata, 23 martie 2024, a implinit 100 de ani.Sarbatorita zilei din Scoreiu s-a nascut pe 23 martie 1924. S-a indragostit de tanara si a avut o casnicie frumoasa alaturi de sot, care a murit insa, acum un sfert de secol. Singura fiica, Maria Streza, i-a daruit un nepot dar, la cei 100 de ani pe care-i are, bunica Elena se mai mandreste si cu o stranepoata si o stra - stranepoata.In ziua in ... citește toată știrea