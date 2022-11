Elevii avrigeni si perceptia lor despre Holocaust - sesiune de comunicari

Diverse aspecte de tin de Holocaust, cel mai grav fenoment ce a marcat istoria mondiala in cursul secolului trecut, au fost prezentate joia trecuta, in cadrul Sesiunii de Comunicari si Referate "Holocaustul in perceptia elevilor Liceului Teoretic Gheorghe Lazar Avrig". Activitatea s-a desfasurat la Centrul de Documentare si Informare din cadrul institutiei de invatamant si in urma unui proiect si a unei solicitari depuse de profesorul de istorie Petre Din, s-a bucurat de finantarea Institutului ... citeste toata stirea