Elevii din judetul Sibiu primesc lapte, corn si mere din prima saptamana de scoala

Inca din prima zi de scoala, aproximativ 40.000 de prescolari si elevi din judetul Sibiu primesc produsele livrate in cadrul Programului "Lapte-corn". Distributia a fost posibila odata cu primul clopotel, datorita acordurilor cadru incheiate de Consiliul Judetean Sibiu in cursul anului scolar anterior, valabile si pentru anul scolar 2024-2025.Astfel, copiii din gradinitele cu program normal si elevii din clasele 0-VIII primesc lapte si corn, de luni pana miercuri, in timp ce, de joi pana ... citește toată știrea