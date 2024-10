Elevii mici fac "Pasi mici pentru o educatie durabila in scoala mea", la Avrig

Elevii mici ce invata in cadrul Liceului Teoretic "Gheorghe Lazar" Avrig (ciclul primar) au fost beneficiarii unei recente activitati din programul propus in cadrul celei de-a doua editii a proiectului "Pasi mici pentru o educatie durabila in scoala mea", derulat datorita unei cofinantari primita din partea Consiliului Judetean Sibiu.20 de copii din clasa intai, alaturi de prof. inv. primar Adriana Popa (coordonatoare proiectului), au participat la o adevarata plimbare - aventura prin care ... citește toată știrea