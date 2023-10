Obisnuiti mai mult cu achizitionarea celor necesare de la magazin, copiii ce invata la Scoala Gimnaziala din Racovita au acceptat cu mare bucurie provocarea de a deveni, pentru cateva ore, mici antreprenori si de a-si vinde produsele, asa cum se pricep mai bine, in cadrul "Targului de toamna" organizat in ziua Sfantului Mucenic Dimitrie - Izvoratorul de Mir."Targul de toamna" s-a desfasurat in fata Bisericii Ortodoxe "Sfanta Treime", iar perioada de maxima popularitate a fost la finalul ... citeste toata stirea