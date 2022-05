Elevii sibieni, in fruntea clasamentului, la Olimpiada Nationala de Limba si literatura romana

Elevii sibieni au obtinut rezultate deosebite in cadrul Olimpiadei Nationale de Limba si literatura romana. Competitia s-a desfasurat in perioada 18-22 aprilie, la Targoviste. Copiii au revenit acasa cu premii speciale si emotii de neuitat.Sibiul a fost reprezentant in acest an de patru elevi, printre care trei copii de la Colegiul National "Gheorghe Lazar": Cristian Andrei Baila, Anisia Riana Oncioiu, Maria-Daniela Loloiu si Alexandra Cotop din Scoala Gimnaziala Nr. 4 Medias."Dupa doi ani ... citeste toata stirea