Elevii sibieni se pregatesc pentru "vacanta de schi"

Elevii vor avea, in aceasta luna, o saptamana de vacanta, la finalul celui de-al treilea modul. Ea difera de la un judet la altul, in functie de decizia inspectoratelor scolare si separa modulele 3 si 4 de cursuri.Elevii sibieni, alaturi de cei din alte 18 judete din tara vor avea aceasta vacanta in perioada 24 - 28 februarie, dupa aceste zile ei intrand in al patrulea modul de cursuri, in care elevii claselelor a VIII-a, a XII-a si a XIII-a vor sustine simularile examenelor de Evaluare ... citește toată știrea