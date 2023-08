In calendarul lunii august data de 15 are o simbolistica aparte pentru comunitatea crestina de pretutindeni, fiind o zi in care au loc pelerinaje menite a venera Maica Domnului. Ei bine, 15 august indiferent cum este pomenita de credinciosi - fie sarbatorea Adormirii Maicii Domnului ca la ortodocsi, fie Inaltarea Fecioarei ca la romano-catolici si evanghelici (protestanti)- semnificatia ei este aceeasi caci Adormirea pentru toate inseamna "inviere", considerente in baza carora Sfanta Fecioara ... citeste toata stirea