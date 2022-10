Elvetian care a intrat cu masina intr-o turma de oi, retinut

Un elvetian in varsta de 49 de ani a fost retinut dupa ce a intrat cu masina intr-o turna de oi in extravilanul localitatii Vecerd.Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Sibiu au retinut un cetatean strain, in varsta de 49 de ani, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere cu intentie a animalelor, respectiv ranirea cu intentie a animalelor.Barbatul este banuit ca, la data de 15 octombrie, in jurul orei 17.30, ar fi condus un autoturism si ar fi ... citeste toata stirea