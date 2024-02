Cu toate ca la Sibiu nu exista o situatie atat de grava precum in alte orase in privinta numarului mare de cazuri de gripa, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta a decis instituirea unor masuri de siguranta, menite sa limiteze raspandirea bolilor de sezon."In conditiile instituirii starii de alerta epidemiologica determinata de gripa, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu va lua masuri in conformitate cu instructiunile transmise de Ministerul Sanatatii in acest sens, respectiv: ... citeste toata stirea