Eroii de la Fantanele omagiati de autoritati, copii si armata

Satul Cacova-Fantanele, putina lume stie, a fost, in timpul Primului Razboi Mondial, martorul uneia din cele mai dramatice batalii de pe frontul sud-transilvan. Pe 9-22 septembrie 1916, o companie din Regimentul 2 Valcea, aflata intr-o misiune de recunoastere asupra trupelor inamice masate in zona Orlat, a fost incercuita si izolata pe Dealul Merezi. Luptatorii valceni, condusi de sublocotenentul in rezerva Vasile Godeanu, au rezistat doua saptamaniin fata unui inamic net superior. Ramasi fara ... citeste toata stirea