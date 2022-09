Esara Oltului in Produse si Traditii, editia de toamna 2022

Producatorii Tarii Oltului, precum si cei ce doresc sa-si faca aprovizionarea de iarna cu diverse produse sanatoase si cu gust autentic, traditional, sunt asteptati duminica, 9 octombrie, incepand cu ora 10, la Bradu (pe terenul situat la intrarea in sat, in partea dreapta a DN 1, Brasov - Sibiu), pentru a participa la editia de toamna - 2022 a Festivalului "Tara Oltului in produse si traditii". Prin organizarea acestui festival, organizatorii isi propun sa promoveze produsele, producatorii si ... citeste toata stirea