Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu in parteneriat cu Teatrul de Foc si Centrul de Resurse Juridice prezinta marti, 16 mai, de la ora 19:00, spectacolul "Eu sunt Luli". Evenimentul are loc in cadrul proiectului "LIBER SA DECID. Tranzitia de la tutela la Sprijin in Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilitati", proiect derulat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile ... citeste toata stirea