Fostul director al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu, Eugen Iordanescu, a fost trimis in judecata de procurorii sibieni. El este acuzat de delapidare si coruptie."Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu din data de 16.05.2023 s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de: folosire a influentei sau autoritatii sale de catre o persoana ce detine o functie de conducere de conducere intr-un partid, ... citeste toata stirea