"Europa in fiecare localitate", conferinta regionala organizata la Sibiu

Tineretul National Liberal Sibiu va invita la conferinta regionala "Europa in fiecare localitate", organizata vineri, 15 martie, la ora 18:00, la Hotel Mercure Sibiu Airport. TNL Sibiu organizeaza in perioada 9 martie - 8 mai, o serie de conferinte in toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, care isi propun sa sublinieze rolul pe care fondurile europene il au in dezvoltarea comunitatilor noastre.Guvernarea centrala a PNL si administratiile locale liberale au demonstrat de fiecare data ... citește toată știrea