Eveniment surpriza de Ziua Culturii Nationale la Teatrul Gong din Sibiu!

Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" deschide seria evenimentelor speciale din acest an printr-un spectacol cu muzica de teatru, alaturi de Ada Milea, Anca Hanu, Bobo Burlacianu si Cristi Rigman. "Concert'n 4" va fi prezentat duminica, 15 ianuarie, de la ora 17:00, anunta reprezentantii Teatrului "Gong" din Sibiu."Incepem anul in forta cu 27 de evenimente, printre care si acest concert surpriza, dedicat Zilei Culturii Nationale. In 2022, am fost norocosi sa avem alaturi un public ... citeste toata stirea