Evenimente dedicate sarbatorilor de iarna, in comuna Racovita

Zilele trecute, Primaria si Consiliul Local al comunei Racovita au prezentat si promovat public Agenda Culturala a comunei pentru luna decembrie a acestui an. In perioada ce urmeaza, la Racovita si Sebesu de Sus, cele doua localitati care formeaza comuna, se vor desfasura diverse manifestari culturale, religioase si cu specific traditional, ce vor aduce un plus de farmec sarbatorilor de iarna.Pentru zilele ce urmeaza, autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu diversi ... citește toată știrea