Evenimente pentru sanatatea si siguranta comunitatilor din Bradu si Glamboaca

Proiectul "Educatie pentru sanatate in mediul rural", ce a fost inscris de Asociatia "Timp si Suflet" Avrig pe lista cauzelor de sustinut in cadrul editiei din acest an a Maratonului International Sibiu, a ajuns la faza implementarii in teritoriu.Vineri, 4 octombrie, incepand cu ora 17, la Caminul Cultural din Bradu se va desfasura primul eveniment sanitar public inclus in respectiva initiativa, in cadrul caruia participantii vor afla de la diversi specialisti informatii deosebit de ... citește toată știrea