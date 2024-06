Evolutie in Sibiul istoric. De la "coltul lugubru", la zidul jegos cu dormitor pentru homelesi

Parca denumirea ii era, istoric vorbind, de "Coltul lugubru". Asta pentru ca, in romantismul sibienilor din secolele trecute (si secolul XX e unul trecut, nu?) aici, combinatia de bolta de zid de fortificatie medievala cu zidul scolii ursulinelor, plus aerul de cotlon uitat de timp, dadea fiori celor care veneau pe aici.Am avut si eu aceste trairi cand am calcat prima oara in zona. Era altceva decat Turnul Sfatului, in buricul targului si cu muzeu in el. Era diferit de zidurile si turnurile ... citește toată știrea