Sibiul nu se afla, din nou, printre judetele fruntase la promovarea examenului de definitivat din anul acesta, el fiind, procentual, sub nivelul judeteleor, Valcea, Neamt, Botosani Dambovita sau Vaslui, ocupand doar locul 23 cu 79,4% promovare.Conform unui comunicat emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, in judet, rata de promovare a examenului de Definitivat a fost de 79,4%, respectiv 173 de cadre didactice care au obtinut definitivarea si dreptul de practica in invatamantul ... citeste toata stirea