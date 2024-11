Excelenta sibiana, premiata de Rotary Club, intr-o gala de tinuta

Rotary Club Sibiu premiaza si in acest an excelenta. Luni, 25 noiembrie, incepand cu ora 18.00 la Sala Thalia va avea loc "Gala Premiilor de Excelenta", organizata de Rotary Club, in cadrul careia se vor acorda Premiul "Tehnicianul anului" (2.000 lei), Premiul "Excelenta in Istorie" (2.000 lei sponsorizat de Sidra), Premiul "Profesorul anului" (lucrare de arta marca "Ion Tamaian"), 3 premii "Stiinte exacte" (Premiul I - 10.000 lei, Premiul II - laptop (sponsorizat de Consilo Web), Premiul III ... citește toată știrea