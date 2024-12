Excursie si vin fiert pe Dealurile Ighisului, la sfarsit de an

Sibienii sunt chemati sa isi ia ramas bun de la 2024 intr-un decor de poveste. Anii Drumetiei organizeaza, vineri, 27 decembrie, o excursie si vin fiert pe Dealurile Ighisului.Este o drumetie pe o distanta de 8 km, pe un traseu de dificultate medie, care se poate parcurge in aproximativ 4 ore.Dragi drumeti, vineri, 27 decembrie, indiferent de vreme, facem o scurta drumetie (8 km in total) ca ne luam ramas bun de la vechiul an dintr-un loc cu o belvedere superba! Ia-ti aparatul de ... citește toată știrea