Explicatiile Apa-Canal dupa scandalul contaminarii apei de la Rau Sadului

In urma aparitiei in presa a unor semnale de alarma referitoare la contaminarea apei brute din sursa Rau Sadului, cu posibila afectare a apelor din mai multe zone ale judetului, reprezentantii SC APA-CANAL SA au transmis un punct de vedere, incercand sa linisteasca populatia. In comunicatul operatorului se arata ca:"Referitor la informatiile care circula in mediul online, dar si in presa locala despre calitatea apei brute din sursa Raul Sadu, la care este atasata si o adresa oficiala pe care ... citește toată știrea