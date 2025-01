Expozitia "Ale somnului fapturi", la Muzeul Brukenthal

Muzeul National Brukenthal anunta prima expozitie de arta contemporana din acest an. Organizata sub auspiciile Zilei Culturii Nationale, expozitia, intitulata "Ale somnului fapturi", dupa un vers din poezia Vis a lui Mihai Eminescu, prezinta publicului o seama de lucrari de pictura realizate de artista Gabriela Culic.Nascuta in 1965, Gabriela Culic locuieste si creeaza in Bucuresti. Este absolventa a Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti si in decursul timpului a avut numeroase ... citește toată știrea