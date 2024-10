Expozitia Georges Mazilu "Un voyage" la Palatul Brukenthal

Muzeul National Brukenthal in colaborare cu Sineva organizeaza expozitia "Georges Mazilu. Un voyage". Verhisajul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 13, la Palatul Brukenthal din Piata Mare. Expozitia este curatorizata de dr. Alexandru Constantin Chituta si va putea fi vizitata din 16 octombrie pana in 1 decembrie.Georges Mazilu, Un voyage in Muzeul National Brukenthal, este, poate, cea mai speciala expozitie, daca ne referim la legatura si inspiratia maestrului cu arta veche europeana. ... citește toată știrea