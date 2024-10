Expozitia "Ion Vlad. Donatia Eliza si Vladimir Cantaragiu" la Muzeul de Arta Contemporana

Joi, 17 octombrie , de la ora 14, la Muzeul de Arta Contemporana din strada Tribunei va avea loc vernisajul expozitiei "Ion Vlad. Donatia Eliza si Vladimir Cantaragiu", curator Valentin Trifescu.Pana la plecarea sa in Franta, in 1965, sculptorul Ion Vlad (1920-1992) a facut o frumoasa cariera in Romania comunista, demna de invidiat pentru multi confrati. El a primit mai multe comenzi publice importante. A realizat monumente de for public - cum este, de pilda, Monumentul Ostasului Sovietic din ... citește toată știrea