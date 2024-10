Expozitia: "Lacrimarium: Suspended Memories" la Muzeul de arta Contemporana

Un nou proiect expozitional semnat de artista Ada Muntean se alatura programului SCAF (Sibiu Contemporary Art Festival) After Season. Vineri, 1 noiembrie, de la ora 18, va avea loc, la Muzeul de Arta Contemporana, vernisajul expozitiei "Lacrimarium: Suspended Memories".Expozitia prezinta compozitii realizate in tehnici mixte (preponderent grafice si fotografice), care sintetizeaza preocupari plastice dezvoltate pe parcursul ultimilor doi ani, cu o tendinta experimentala in ce priveste ... citește toată știrea