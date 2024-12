Expozitia ""Natura noastra"-Cartografia in secolele XIX-XX" la Muzeul Brukenthal

Intre 13 si 29 decembrie, in Sala cu Arcade a Palatului Brukenthal din Piata Mare, va putea fi vizitata expozitia ""Natura noastra". Cartografia in secolele XIX-XX", curator Alexandru-Ilie Munteanu. Vernisajul va avea loc vineri, 13 decembrie, la ora 14, transmite Muzeul National Brukenthal.Expozitia aduce in fata vizitatorilor o selectie de harti din colectia de cartografie a bibliotecii Muzeului National Brukenthal, ilustrativa pentru patru ramificatii pe care le-a dezvoltat cartografia in ... citește toată știrea