Muzeul ASTRA organizeaza duminica, 11 iunie, incepand cu ora 12, vernisajul expozitiei "Pamantul si oamenii Galesoaiei". Punand in valoare gospodariile transferate din aceasta localitate gorjeana in Muzeul din Dumbrava Sibiului, expozitia aduce in atentia publicului destinul complicat al unei comunitati stramutate. Ca urmare a extinderii carierei de lignit din zona, toate constructiile au fost demolate, padurile si livezile au fost taiate, peisajul devenind de nerecunoscut."Galesoaia era un ... citeste toata stirea