Expozitia "Puterea leului. Istoria banilor in Romania", la Muzeul Brukenthal

Muzeul National Brukenthal organizeaza, in perioada aprilie - iunie, la Palatul Brukenthal din Piata Mare, expozitia temporara "Puterea leului. Istoria banilor in Romania". Evenimentule ste organizat in parteneriat cu Banca Nationala a Romaniei, curatori fiind Sabina Maritiu si Alexandru Constantin Chituta.Alexandru Constantin Chituta, managerul Muzeului National Brukenthal a declarat: "Ma bucur ca am putut sa realizam acest parteneriat intre Muzeul National Brukenthal si Banca Nationala a ... citește toată știrea