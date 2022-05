Expozitia: "The Fading Story of Chimera" la Muzeul de Arta Contemporana

Vineri, 6 mai 2022, la Muzeul de Arta Contemporana, de la ora 15 se va vernisa expozitia artistilor plastici Kudor Istvan Duka si Cristian Lapusan,"The Fading Story of Chimera"."Cei doi artisti: prof. univ. dr. Kudor Istvan Duka si asist. univ. dr. Cristian Lapusan din cadrul Universitatii de Arta si Design Cluj-Napoca aduc in atentia dumneavoastra proiectul intitulat "The fading story of chimera" al carui concept consta in abordarea figurii umane/ portretul din doua perspective artistice ... citeste toata stirea