Expozitie de fotografie la Biblitoteca ASTRA: "Copsa Mica 1991-1992. Incursiune in trecut"

Biblioteca ASTRA Sibiu gazduieste, in perioada 25 martie - 7 aprilie 2024, expozitia de fotografii "Copsa Mica 1991-1992. Incursiune in trecut". Instantaneele sunt realizate de doi fotografi norvegieni - Trond Berge si Svanhild Naterstad, care au locuit in oras la inceputul anilor '90, in timpul desfasurarii un studiu socio-antropologic ce includea si cercetarea populatiei din localitate. Expozitia aduce in atentia publicului trecutul post-industrial al orasului Copsa Mica din primii ani de