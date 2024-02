Expozitie despre munca patriotic[ la Palatul Brukenthal

Miercuri, 28 februarie, de la ora 15, in Cabinetul de Stampe de la Palatul Brukenthal din Piata Mare, va avea loc vernisajul expozitiei "Munca Patriotica. Scene timpurii ale regimului comunist, din colectia Muzeului National Brukenthal"."Expozitia ofera ocazia unei incursiuni fascinante in istoria Romaniei, vazuta prin prisma unei selectii variate de lucrari de gravura semnate de artisti romani activi in anii 1940-1960. Aceasta expozitie ofera un tablou amplu si detaliat asupra modului in ... citește toată știrea