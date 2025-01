Face mancare pentru 600 de copii, iar pe chef Scarlatescu l-a surprins cu "scoica de Rasinari"

Oamenii si locurile de poveste din judetul Sibiu continua sa ne surprinda si in 2025. Prima relatare din acest an regasita pe pagina de socializare a presedintei CJ, Daniela Cimpean, aduce in prim-plan un personaj fascinant care sigur ne va inspira:"Probabil ca nu este casa in care cineva sa nu se intrebe: eu ce sa mai gatesc? Aflati ca problema aceasta nu exista in cazul unei doamne din Rasinari care gateste pentru 600 de copii. In fiecare zi.Din spatele Caminului Cultural din centrul ... citește toată știrea