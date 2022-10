Familia unui sibian ranit grav in urma unui accident rutier a fost de acord cu donarea de organe

La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a avut loc luni a doua prelevare de organe din acest an. Prelevarea a fost facuta de la un donator in varsta de 58 de ani aflat in moarte cerebrala.Potrivit reprezentantilor spitalului, pacientul, in varsta de 58 de ani a fost internat in 26 octombrie, fiind politraumatizat in urma unui accident rutier. Diagnosticul de moarte cerebrala a fost pus in dimineata zilei de 30 octombrie, iar familia si-a dat acordul pentru donare.La procesul de ... citeste toata stirea