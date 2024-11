Fascinanta lume a instrumentelor de orchestra, dezvaluita celor mici, la Sala Thalia

Filarmonica de Stat ii invita pe cei mici, la sfarsit de saptamana, la un concert educativ.Timp de o ora si jumatate, micii melomani vor fi calauziti de Orchestra Filarmonicii, alaturi de dirijorul Barnaby Palmer, in Simfonia a V-a in mi minor, op. 64 (selectie), de P.I. Ceaikovski, in minunata lume a instrumentelor de orchestra."Evenimentul dedicat copiilor va aduce la viata universul magic al muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski, cu un accent special pe Simfonia a V-a. Pe parcursul ... citește toată știrea