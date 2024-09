Fata accidentata pe str. Drumul Ocnei, in stare grava

Adolescenta de 15 ani care a fost lovita de un autoturism in aceasta dimineata este in stare grava la spital, intubata si sedata. Fata traversa strada Drumul Ocnei pe trecerea de pietoni, alaturi de tatal ei."Barbatul, in varsta de 46 de ani este constient, stabil si cooperant, avand o fractura deschisa la gamba, mai multe fracturi costale si la coloana. Tanara in varsta de 15 ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente intubata si sedata, avand o leziune cerebrala si fractura de bazin. La ... citește toată știrea