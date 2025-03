FC Hermannstadt a semnat cu un fundas central. Este vicecampion national U17

Gruparea de pe "Municipal" a anuntat, in aceasta seara, ca juniorul David Mogoe a semnat primul contract de jucator profesionist. Fundasul central a fost transferat de la CSC Selimbar in urma cu doi ani, iar in 2024 a jucat finala Campionatului National U17 cu FC Hermannstadt, pierduta cu 4-0 in fata celor de la FC Bacau, la Buftea.In varsta de 17 ani, Mogoe evolueaza pe postul de fundas central, acolo unde FC Hermannstadt ii mai are pe Ionut Stoica, Florin Bejan, Valerica Gaman, Vahid ... citește toată știrea