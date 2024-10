FC Hermannstadt, tratative cu Oroian pentru prelungirea contractului

Maldarasanu a recunoscut ca are cunostinta de tratativele penru prelungirea contractului lui Alexandru Oroian, in momentul in care a recunoscut daca jucatorilor aflati in ultimul an de contract li s-au propus noi intelegeri. Antrenorul "alb-rosilor" a mai sustinut ca practicile s-au mai schimbat inprivinta contractelor semnate de jucatori cu cluburile fata de modul in care se proceva in urma cu mai multi ani."Asta este o intrebare pe care nu trebuie sa mi-o adresati mie, ci conducerii. Da, ... citește toată știrea