Febra aftoasa impune masuri epidemiologice si in Sibiu

Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (C.L.C.B.) - Unitatea Locala de Decizie (U.L.B.) s-a intrunit in 13 martie 2025 sub conducerea prefectul Mircea Dorin Cretu pentru dezbaterea si aprobarea prin decizia nr. 2 din 13.03.2025 a Planului de masuri privind Prevenirea aparitiei Febrei aftoase pe teritoriul judetului Sibiu.Intrunirea in regim de urgenta a fost facuta in baza Decizia nr.1 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta - Centrul National de Combatere a Bolilor ( n.n ... citește toată știrea