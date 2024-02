Februarie se termina pe cald. Sa vedem cum va fi cu martie

Luni, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu pana la 10 grade peste normalul termic. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare ziua. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari locale de pana la 70 km/h in zona montana inalta si pe Valea Oltului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse in general intre 2 si 6 grade.Marti, vremea va fi in general frumoasa si in continuare mai calda cu pana la 10 grade fata de ... citește toată știrea